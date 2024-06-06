Скільки потрібно мобілізувати в 2024 році, цифри від командування ЗСУ

Українські військовослужбовці. Фото: "Трибуна Бровари"

За інформацією від військових, мобілізаційна потреба Збройних сил України на 2024 рік становить близько 100-110 тисяч осіб. Мобілізаційні показники були знижені після зміни головнокомандувача ЗСУ.

Про це в інтерв’ю виданню "Укрінформ" заявив народний депутат України, заступник голови комітету з питань прав людини Руслан Горбенко.

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Руслан Горбенко нагадав, що початкові мобілізаційні плани на 2024 рік становили 500 тисяч осіб.

Ці плани готувалися ще при попередньому головнокомандувачі ЗСУ Валерію Залужному.

"Коли новим головнокомандувачем ЗСУ був призначений Олександр Сирський, був затверджений план оборони на 2024 рік, який не передбачав залучення такої великої кількості нових військових", — пояснив нардеп.

Скільки нових військовослужбовців потрібно в армії

Горбенко додав, що для мобілізації 500 тисяч осіб потрібна й відповідна фінансова складова — як для навчання цих мобілізованих, так і для їхнього утримання (зокрема, виплати зарплат).

Тому ситуація змінилася. "Зараз командування і військові на фронті зазначають, що потреба в особовому складі на цей рік становить 100-110 тисяч осіб", — повідомив депутат Верховної Ради.

На думку самого Руслана Горбенка, протягом поточного року вдасться мобілізувати близько 120 тисяч військовозобов’язаних.

Нагадаємо, у грудні 2023 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонував мобілізувати додатковий контингент українців до лав ЗСУ. Ця цифра становила пів мільйона мобілізованих. Про це сказав на підсумковій пресконференції року Президент України Володимир Зеленський.

Додамо, попри воєнний стан та загальну мобілізацію, в Україні існують певні категорії громадян, які мають право на відстрочку від призову на військову службу. Проте трапляються випадки, коли чоловіків з відстрочкою мобілізують.