Сколько нужно мобилизовать в 2024 году, цифры от командования ВСУ

Украинские военнослужащие. Фото: "Трибуна Бровари"

По информации от военных, мобилизационная потребность Вооруженных сил Украины на 2024 год составляет около 100-110 тысяч человек. Мобилизационные показатели были снижены после смены главнокомандующего ВСУ.

Об этом в интервью изданию "Укринформ" заявил народный депутат Украины, заместитель председателя комитета по правам человека Руслан Горбенко.

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Руслан Горбенко напомнил, что первоначальные мобилизационные планы на 2024 год составили 500 тысяч человек.

Эти планы готовились еще при предыдущем главнокомандуюющем ВСУ Валерии Залужном.

"Когда новым Главнокомандующим ВСУ был назначен Александр Сырский, был утвержден план обороны на 2024 год, не предусматривавший привлечения такого большого количества новых военных", — пояснил нардеп.

Сколько новых военнослужащих нужно в армии

Горбенко добавил, что для мобилизации 500 тысяч человек нужна и соответствующая финансовая составляющая — как для обучения этих мобилизованных, так и для их содержания (в частности, выплаты зарплат).

Потому ситуация изменилась. "Сейчас командование и военные на фронте отмечают, что потребность в личном составе на этот год составляет 100-110 тысяч человек", — сообщил депутат Верховной Рады.

По мнению Руслана Горбенко, в течение текущего года удастся мобилизовать около 120 тысяч военнообязанных.

Напомним, в декабре 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предложил мобилизовать дополнительный контингент украинцев в ряды ВСУ. Эта цифра составляла полмиллиона мобилизованных. Об этом сказал на итоговой пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский.

Добавим, что, несмотря на военное положение и общую мобилизацию, в Украине существуют определенные категории граждан, имеющие право на отсрочку от призыва на военную службу. Однако бывают случаи, когда мужчин с отсрочкой мобилизуют.