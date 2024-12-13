Україна витратить 25% ВВП на оборонну галузь, заявив Генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: picture-alliance/dpa

Україна витрачає значну частину ВВП на оборону. Україна спрямує близько чверті свого ВВП на оборону у 2025 році, що в десять разів більше, ніж середній показник витрат європейських союзників по НАТО.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє кореспондент Укрінформ.

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Генеральний секретар НАТО наголосив на необхідності збільшення військових бюджетів країн-членів Альянсу, зазначаючи, що свобода не безкоштовна і відсутність інвестицій в оборону призведе до значно вищих витрат у майбутньому.

Рютте нагадав, що під час "холодної війни" європейські країни витрачали понад 3% ВВП на оборону, що дозволило їм досягти перемоги. Після розпаду Радянського Союзу витрати зменшилися, оскільки світ вважався безпечнішим. Однак нинішня ситуація вимагає від країн-членів НАТО збільшення оборонних видатків понад 2% ВВП.

Генеральний секретар НАТО зазначив, що такі рішення можуть бути складними у короткій перспективі, але є необхідними для довгострокової безпеки. Він звернувся до громадян європейських країн з проханням вимагати від своїх урядів збільшення військових бюджетів, підкресливши, що це питання національної безпеки та захисту свободи.

Рютте навів приклад України, де війна призвела до руйнування інфраструктури та людських втрат, підкреслюючи необхідність колективної відповідальності за мир і безпеку.

Нагадаємо, нещодавно колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг зробив гучну заяву про українські окуповані території та перемир'я, запропонувавши віддати їх Росії.

Тим часом голова МЗС Литви заявив, що Україні потрібно надати гарантії безпеки від НАТО.