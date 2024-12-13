Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: picture-alliance/dpa

Украина тратит значительную часть ВВП на оборону. Украина направит около четверти своего ВВП на оборону в 2025 году, что в десять раз больше, чем средний показатель расходов европейских союзников по НАТО .

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает корреспондент Укринформ .

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Генеральный секретарь НАТО отметил необходимость увеличения военных бюджетов стран-членов Альянса, отмечая, что свобода не бесплатна и отсутствие инвестиций в оборону приведет к значительно более высоким затратам в будущем.

Рютте напомнил, что во время "холодной войны" европейские страны тратили более 3% ВВП на оборону, что позволило им добиться победы. После распада Советского Союза расходы уменьшились, поскольку мир считался более безопасным. Однако нынешняя ситуация требует от стран-членов НАТО увеличения оборонных расходов более чем на 2% ВВП.

Генеральный секретарь НАТО отметил, что такие решения могут быть сложными в короткой перспективе, но необходимы для долгосрочной безопасности. Он обратился к гражданам европейских стран с просьбой потребовать от своих правительств увеличения военных бюджетов, подчеркнув, что это вопрос национальной безопасности и защиты свободы.

Рютте привел пример Украины, где война привела к разрушению инфраструктуры и человеческим потерям, подчеркивая необходимость коллективной ответственности за мир и безопасность.

Напомним, недавно бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал громкое заявление об украинских оккупированных территориях и перемирии, предложив отдать их России.

Тем временем глава МИД Литвы заявил, что Украине нужно предоставить гарантии безопасности от НАТО.