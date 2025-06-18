Вночі Росія запустила по Україні дрони — скільки збила ППО

Скільки російських дронів вночі збила ППО — зведення ПС
Російські окупанти в ніч проти середи, 18 червня, атакували Україну дронами. Сили ППО знешкодили 30 ворожих безпілотників у небі над областями.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.
Обстріли України 18 червня
Вночі росіяни запустили безпілотники з кількох напрямків? Курськ, Приморсько-Ахтарськ та Чауда. Основними напрямками удару ворога стали Донецька, Дніпропетровська та Запорізька області.
Повітряний напад окупантів відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.
Станом на 08:30 Сили ППО збили 30 ворожих дронів на сході та півночі країни, з них 12 — вогневими засобами ураження, а 18 локаційно втрачені. Водночас, на жаль, сталися влучання російських цілей у дев'яти локаціях.
Нагадаємо, станом на ранок 18 червня відомо про 21 загиблого внаслідок обстрілу Києва.
Крім того, вночі ворог завдав ударів по Запоріжжю безпілотниками, зафіксовано пошкодження будинків та автомобілів.
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