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Головна Армія Скільки російських дронів вночі збила ППО — зведення ПС

Скільки російських дронів вночі збила ППО — зведення ПС

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Дата публікації: 18 червня 2025 09:33
Вночі Росія запустила по Україні дрони — скільки збила ППО
Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: ЗСУ
Ключові моменти Обстріли України 18 червня

Російські окупанти в ніч проти середи, 18 червня, атакували Україну дронами. Сили ППО знешкодили 30 ворожих безпілотників у небі над областями.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

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Обстріли України 18 червня

Вночі росіяни запустили безпілотники з кількох напрямків? Курськ, Приморсько-Ахтарськ та Чауда. Основними напрямками удару ворога стали Донецька, Дніпропетровська та Запорізька області.

Повітряний напад окупантів відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 08:30 Сили ППО збили 30 ворожих дронів на сході та півночі країни, з них 12 — вогневими засобами ураження, а 18 локаційно втрачені. Водночас, на жаль, сталися влучання російських цілей у дев'яти локаціях.

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Збиті цілі РФ. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, станом на ранок 18 червня відомо про 21 загиблого внаслідок обстрілу Києва.

Крім того, вночі ворог завдав ударів по Запоріжжю безпілотниками, зафіксовано пошкодження будинків та автомобілів.

обстріли ППО війна в Україні атака Повітряні Сили ЗСУ
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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