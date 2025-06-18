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Сколько российских дронов ночью сбила ПВО — сводка ПС

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Дата публикации 18 июня 2025 09:33
Ночью Россия запустила по Украине дроны - сколько сбила ПВО
Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: ВСУ
Ключові моменти Обстрелы Украины 18 июня

Российские оккупанты в ночь на среду, 18 июня, атаковали Украину дронами. Силы ПВО обезвредили 30 вражеских беспилотников в небе над областями.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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Обстрелы Украины 18 июня

Ночью россияне запустили беспилотники с нескольких направлений? Курск, Приморско-Ахтарск и Чауда. Основными направлениями удара врага стали Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области.

Воздушное нападение оккупантов отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 08:30 Силы ПВО сбили 30 вражеских дронов на востоке и севере страны, из них 12 — огневыми средствами поражения, а 18 локально потеряны. В то же время, к сожалению, произошли попадания российских целей в девяти локациях.

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Сбитые цели РФ. Фото: Воздушные силы

Напомним, по состоянию на утро 18 июня известно о 21 погибшем в результате обстрела Киева.

Кроме того, ночью враг нанес удары по Запорожью беспилотниками, зафиксированы повреждения домов и автомобилей.

обстрелы ППО война в Украине атака Воздушные Силы ВСУ
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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