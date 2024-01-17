Скільки днів на відпустку надається в ЗСУ — розповідь військового

Український військовий на вокзалі. Фото: "АрміяInform"

Військовослужбовці ЗСУ мають право на щорічну відпустку розміром 30 днів. Крім того, за потреби додається ще 10 днів, і до 4 діб на дорогу додому і назад не враховується у терміни відпустки.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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За словами Козятинського, військовослужбовці мають право на відпустку розміром 30 днів на рік.

Крім того, додаткові 10 днів надаються, зважаючи на сімейні обставини, зокрема, у разі:

укладання шлюбу;

смерті чи важкого стану здоров’я членів родини.

Чи зберігаються кошти для військових

Дмитро Козятинський наголосив, що усе грошове забезпечення на час відпустки для військовослужбовців зберігається.

Крім того, додав бойовий медик, під час використання відпустки у термін власне відпустки не зараховується час на дорогу.

Але цей час має певні обмеження, додав військовослужбовець: "Не більше двох діб у один кінець".

Нагадаємо, у грудні 2023 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон про впорядкування надання та використання відпусток.