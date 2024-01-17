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Сколько дней на отпуск предоставляется в ВСУ — рассказ военного

17 января 2024 06:30
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Владимир Мыленко
журналист
Сколько дней на отпуск предоставляется в ВСУ — рассказ военного
Украинский военный на вокзале. Фото: "АрмияInform"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Военнослужащие ВСУ имеют право на ежегодный отпуск в размере 30 дней. Кроме того, при необходимости добавляется еще 10 дней и до 4 суток на дорогу домой и обратно не учитывается в сроки отпуска.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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По словам Козятинского, военнослужащие имеют право на отпуск в размере 30 дней в году.

Кроме того, дополнительные 10 дней предоставляются ввиду семейных обстоятельств, в частности, в случае:

  • заключения брака;
  • смерти или тяжелого состояния здоровья членов семьи.

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Дмитрий Козятинский подчеркнул, что все денежное довольствие на время отпуска для военнослужащих сохраняется.

Кроме того, добавил боевой медик, во время использования отпуска в срок отпуска не засчитывается время на дорогу.

Но это время имеет определенные ограничения, добавил военнослужащий: "Не больше двух суток в один конец" .

Напомним, в декабре 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упорядочении предоставления и использования отпусков.

ВСУ
отпуск
армия
военные
война в Украине

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