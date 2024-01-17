Сколько дней на отпуск предоставляется в ВСУ — рассказ военного

Украинский военный на вокзале. Фото: "АрмияInform"

Военнослужащие ВСУ имеют право на ежегодный отпуск в размере 30 дней. Кроме того, при необходимости добавляется еще 10 дней и до 4 суток на дорогу домой и обратно не учитывается в сроки отпуска.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

Читайте также:

Размер отпуска в армии

По словам Козятинского, военнослужащие имеют право на отпуск в размере 30 дней в году.

Кроме того, дополнительные 10 дней предоставляются ввиду семейных обстоятельств, в частности, в случае:

заключения брака;

смерти или тяжелого состояния здоровья членов семьи.

Сохраняются ли средства для военных

Дмитрий Козятинский подчеркнул, что все денежное довольствие на время отпуска для военнослужащих сохраняется.

Кроме того, добавил боевой медик, во время использования отпуска в срок отпуска не засчитывается время на дорогу.

Но это время имеет определенные ограничения, добавил военнослужащий: "Не больше двух суток в один конец" .

Напомним, в декабре 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упорядочении предоставления и использования отпусков.