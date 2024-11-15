Депутати можуть дозволити військовим вперше здійснивших СЗЧ повернутись до військової частини без наслідків

Військовий ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН

У четвер, 14 листопада, парламентський Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт № 12095. Цей законопроєкт дозволяє повернутися на службу військовослужбовцям, які вперше пішли у СЗЧ (самовільно залишили військову частину).

Про це повідомила член комітету Ірина Фріз агенції Інтерфакс-Україна.

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В чому скандальність цього законопроєкту

За словами Фріз, цей законопроєкт вважався скандальним через можливість легалізації дезертирства, але був ретельно доопрацьований до другого читання та приведений у відповідність до чинного законодавства.

"Комітет підтримав редакцію, яка дозволить повернутися до 1 січня 2025 року на службу тим, хто вперше здійснив СЗЧ. Паралельно передбачено розгляд кримінального провадження, яке не заважатиме поновленню на військовій службі протягом 72 годин за рішенням командира", — сказала депутатка.

Вона зазначила, що фінансове, матеріальне та речове забезпечення не здійснюється на час відсутності військовослужбовця та поновлюється після відновлення на службі.

Також, за словами нардепки, комітет підтримав підготовлений до другого читання законопроєкт № 12057, який забезпечить окремий облік для розвідувальних органів прикордонної служби, як це відбувається щодо інших розвідувальних структур Сил оборони України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував появу полегшеного способу для військових перевестися у іншу військову частину через застосунок "Армія+".

Також зазначимо, що військові, які були зараховані у розпорядження командира, мають право на грошове забезпечення.