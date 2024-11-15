Депутаты могут разрешить военным впервые осуществившим СОЧ вернуться в воинскую часть без последствий

Военный ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН

В четверг, 14 ноября, парламентский Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект № 12095. Этот законопроект позволяет вернуться на службу военнослужащим, впервые ушедшим в СОЧ (самовольно покинувшим воинскую часть).

Об этом сообщила член комитета Ирина Фриз агентству Интерфакс-Украина.

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В чем скандальность этого законопроекта

По словам Фриз, этот законопроект считался скандальным из-за возможности легализации дезертирства, но был тщательно доработан до второго чтения и приведен в соответствие с действующим законодательством.

"Комитет поддержал редакцию, которая позволит вернуться к 1 января 2025 года на службу впервые осуществившим СОЧ. Параллельно предусмотрено рассмотрение уголовного производства, которое не будет мешать возобновлению на военной службе в течение 72 часов по решению командира", — сказала депутат.

Она отметила, что финансовое, материальное и вещественное обеспечение не осуществляется во время отсутствия военнослужащего и возобновляется после восстановления на службе.

Также, по словам нардепа, комитет поддержал подготовленный ко второму чтению законопроект № 12057, который обеспечит отдельный учет для разведывательных органов пограничной службы, как это происходит по другим разведывательным структурам Сил обороны Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал появление облегченного способа для военных перевестись в другую воинскую часть через приложение "Армия+".

Также отметим, что военные, зачисленные в распоряжение командира, имеют право на денежное обеспечение.