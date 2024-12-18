Скандал у 211 бригаді — що кажуть про ситуацію командири

Засідання суду щодо командира 211 бригади. Фото: Новини.LIVE

У Тернопільському районному суді у середу, 18 грудня, мав відбутися суд щодо справи знущання з військових у 211 понтонно-мостовій бригаді, але засідання перенесли. Підтримати командира бригади прийшли семеро підлеглих.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE, який був у залі суду.

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Підтримати командира 211 бригади в суді прийшли його семеро підлеглих. Один із них запевняє, що його керівник ні в чому не винен, а справжнього винуватця нібито вже давно покарали, перевівши з частини.

"В нас були погані речі. Вони були 3-4 місяці тому. В частині ніхто цього не приховував... Після цього жодного випадку такого не було", — сказав він.

Командир одного із батальйонів бригади також заявив, що ще в серпні відбулася внутрішня перевірка, яка показала ці правопорушення.

Що передувало

Нагадаємо, командира 211 понтонно-мостової бригади підозрюють у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками. У військових вимагали гроші, били їх та навіть прив'язували до хреста. Відповідне розслідування опублікувала Українська правда.

Незадовго після появи матеріалу Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський направив комісію Військової служби правопорядку у 211 бригаду. На час проведення перевірки командира відсторонили від виконання обов’язків.