Скандал в 211 бригаде — что говорят о ситуации командиры

Заседание суда в отношении командира 211 бригады. Фото: Новини.LIVE

В Тернопольском районном суде в среду, 18 декабря, должен был состояться суд по делу издевательств над военными в 211 понтонно-мостовой бригаде, но заседание перенесли. Поддержать командира бригады пришли семеро подчиненных.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE, находившийся в зале суда.

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Что говорят подчиненные о командире 211 бригады

Поддержать командира 211 бригады в суде пришли его семь подчиненных. Один из них уверяет, что его руководитель ни в чем не виноват, а настоящего виновника якобы уже давно наказали, переведя его из части.

"У нас были плохие вещи. Они были 3-4 месяца назад. В части никто этого не скрывал... После этого ни одного случая такого не было", — сказал он.

Командир одного из батальонов бригады также заявил, что еще в августе прошла внутренняя проверка, показавшая эти правонарушения.

Что предшествовало

Напомним, командира 211 понтонно-мостовой бригады подозревают в злоупотреблении служебным положением с тяжелыми последствиями. У военных требовали деньги, избивали их и даже привязывали к кресту. Соответствующее расследование опубликовала Украинская правда.

Незадолго после появления материала Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил комиссию Военной службы правопорядка в 211 бригаду. На время проведения проверки командира отстранили от исполнения обязанностей.