Війна в Україні — яка ситуація на фронті станом на 18 листопада

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Сирський, Facebook

В Україні триває 999 доба повномасштабної російської агресії проти України. Ситуація на фронті залишається напруженою — ворог не припиняє інтенсивні бої на більшості з напрямків.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook у понеділок, 18 листопада.

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Ворог безупинно атакує позиції ЗСУ, використовуючи свою перевагу в живій силі й техніці.

Протягом минулої доби зафіксовано 149 бойових зіткнень. За даними Генштабу, вчора російські війська завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетні удари, зокрема один масовий ракетно-авіаційни удар. Ворог застосував 132 ракети та скинув 141 КАБ, завдавши 85 авіаударів. Крім цього, РФ здійснила понад 4700 обстрілів, із них 111 з РСЗВ, та залучила близько 1699 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Журавка, Кролевець, Басівка Сумської області; Козача Лопань, Циркуни, Вовчанськ, Лозова, Грушківка, Степова Новосілка, Куп’янськ Харківської області; Іванівка, Мирне, Лиман, Зарічне, Сіверськ, Закітне, Новомаркове, Торецьк, Дружба, Дачне, Улакли, Єлизаветівка, Курахове, Велика Новосілка Донецької області.

Яка ситуація на фронті

Протягом минулої доби ЗСУ уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління, одну радіолокаційну та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався штурмувати позиції Сил оборони поблизу Вовчанська та Стариці, активно використовуючи бомбардувальну авіацію.

На Куп'янському напрямку за добу відбулося десять атак противника. Українські захисники успішно стримали наступальні дії ворога поблизу Кучерівки, Кругляківки, Загризового та Колісниківки.

На Лиманському напрямку ворог шість разів намагався прорвати оборону біля Твердохлібового, Греківки, Новоєгорівки, Тернів та Чернещини.

На Сіверському напрямку українські війська відбили одну атаку поблизу Верхньокам'янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне бойове зіткнення в районі Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив три атаки в напрямку Торецька та Щербинівки, інтенсивно застосовуючи бомбардувальну авіацію.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 32 штурмові та наступальні дії ворога в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Юрівка, Григорівка, Пустинка та Петрівка.

На Курахівському напрямку Сили оборони стримали 42 атаки. Найактивніше ворог намагався прорватися біля Нової Іллінки, Берестків, Вознесенки, Сонцівки, Зорі, Максимільянівки, Дальнього, Курахового, Катеринівки, Єлизаветівки та Антонівки.

На Времівському напрямку зафіксовано вісім штурмів позицій українських військ у районах Трудового, Новодворівки, Рівнопілля та Роздолівки, крім того, противник завдав ударів штурмової та бомбардувальної авіації по населеному пункту Велика Новосілка.

На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку наші війська відбили атаку поблизу Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку російські військові чотири рази безуспішно намагалися вибити українські підрозділи зі своїх позицій.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Курська операція

У Генштабі ЗСУ заявили про те, що за минулу добу російські літаки завдали 26 увіаударів 33 КАБами по території Курської області.

"Триває операція в Курській області. Авіація РФ продовжує рівняти з землею свої села та міста. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу", — йдеться у повідомленні.

Втрати окупантів

Протягом минулої доби втрати російських загарбників становили 1560 осіб. Також ЗСУ знешкодили 15 танків, 38 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 99 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 112 ракет, 107 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент США Джо Байден вперше дозволив Україні вдарити американською далекобійною зброєю по території Росії. Йдеться про ракети ATACMS.

Раніше ми писали про те, що Україна зможе бити лише по території Курської області Росії. Насамперед це сигнал Північній Кореї не відправляти свої війська для війни проти України.