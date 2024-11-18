Война в Украине — какая ситуация на фронте по состоянию на 18 ноября

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Сырский, Facebook

В Украине продолжаются 999 сутки полномасштабной российской агрессии против Украины. Ситуация на фронте остается напряженной — враг не прекращает интенсивные бои на большинстве направлений.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook в понедельник, 18 ноября.

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Враг непрерывно атакует позиции ВСУ, используя свое преимущество в живой силе и технике.

В течение прошлых суток зафиксировано 149 боевых столкновений. По данным Генштаба, вчера российские войска нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара, в том числе один массовый ракетно-авиационный удар. Враг применил 132 ракеты и сбросил 141 КАБ, нанеся 85 авиаударов. Кроме этого, РФ осуществила более 4700 обстрелов, из них 111 из РСЗО, и привлекла около 1699 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Журавка, Кролевец, Басовка Сумской области; Казачья Лопань, Циркуны, Волчанск, Лозовая, Грушковка, Степная Новоселка, Купянск Харьковской области; Ивановка, Мирное, Лиман, Заречное, Северск, Закитное, Новомарково, Торецк, Дружба, Дачное, Улаклы, Елизаветовка, Курахово, Великая Новоселка Донецкой области.

Какая ситуация на фронте

За прошедшие сутки ВСУ поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления, одну радиолокационную и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.

На Харьковском направлении враг четыре раза пытался штурмовать позиции Сил обороны вблизи Волчанска и Старицы, активно используя бомбардировочную авиацию.

На Купянском направлении за сутки произошло десять атак противника. Украинские защитники успешно сдержали наступательные действия врага вблизи Кучеровки, Кругляковки, Загрызово и Колесниковки.

На Лиманском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборону у Твердохлебового, Грековки, Новоегоровки, Тернов и Чернещины.

На Северском направлении украинские войска отбили одну атаку вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боевое столкновение в районе Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил три атаки в направлении Торецка и Щербиновки, интенсивно применяя бомбардировочную авиацию.

На Покровском направлении наши защитники отбили 32 штурмовые и наступательные действия врага в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Крутой Яр, Юровка, Григорьевка, Пустынка и Петровка.

На Кураховском направлении Силы обороны сдержали 42 атаки. Активнее всего враг пытался прорваться возле Новой Ильинки, Берестков, Вознесенки, Сонцовки, Зари, Максимильяновки, Дальнего, Курахово, Катериновки, Елизаветовки и Антоновки.

На Времовском направлении зафиксировано восемь штурмов позиций украинских войск в районах Трудового, Новодворовки, Ровнополье и Раздоловки, кроме того, противник нанес удары штурмовой и бомбардировочной авиации по населенному пункту Великая Новоселка.



На Гуляйпольском направлении враг активных действий не проводил.

На Ореховском направлении наши войска отбили атаку вблизи Новоандреевки.

На Приднепровском направлении российские военные четыре раза безуспешно пытались выбить украинские подразделения со своих позиций.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Курская операция

В Генштабе ВСУ заявили о том, что за прошедшие сутки российские самолеты нанесли 26 авиаударов 33 КАБами по территории Курской области.

"Продолжается операция в Курской области. Авиация РФ продолжает сравнивать с землей свои села и города. Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", — говорится в сообщении.

Потери оккупантов

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1560 человек. Также ВСУ обезвредили 15 танков, 38 боевых бронированных машин, 30 артиллерийских систем, 99 БпЛА оперативно-тактического уровня, 112 ракет, 107 автомобилей и две единицы специальной техники.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, Президент США Джо Байден впервые разрешил Украине ударить американским дальнобойным оружием по территории России. Речь идет о ракетах ATACMS.

Ранее мы писали о том, что Украина сможет избивать только по территории Курской области России. Прежде всего, это сигнал Северной Кореи не отправлять свои войска для войны против Украины.