Сирський заявив, що Україні потрібна штурмова авіація від союзників

Олександр Сирський. Фото ілюстративне: Telegram Олександра Сирського

Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україні потрібна від західних союзників штурмова авіація у великій кількості. Одним з варіантів можуть стати штурмовики A-10 Thunderbolt та штурмові гелікоптери.

Про це він заявив в інтерв'ю агенції Reuters.

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"Я б говорив про A-10 як про один з варіантів, якщо їх нам дадуть... Це хоч і не нова машина, та надійна, яка зарекомендувала себе у багатьох війнах, має широкий спектр озброєнь для знищення наземних цілей на допомогу піхоті", — зазначив Сирський.

Командувач зазначив, що американські штурмовики зможуть підтримати піхоту, які намагатимуться захопити ініціативу у стрілецьких наземних боях. Також він зазначив, що живучість у таких літаків набагато міцніша, за ту, яку мають наявні в Україні та Росії Су-25 "Грак".

"Він призначений для знищення наземних цілей: танків, артилерії... Всього, що протистоїть піхоті", — наголосив він.

Також він зауважив, що неабияку роль також можуть зіграти ударні гелікоптери: AH-64 "Апач" та AH-1 "Вайпер" та "Кобра", а також багатоцільові UH-60 "Чорний яструб".

Що відомо про цю авіацію

Політ А-10 над Афганістаном. Джерело: Вікіпедія

Зазначимо, що A-10 Thunderbolt (або ж "кабан") — американський штурмовик 1970 року виробництва. Він випускався протягом 1975-1984 років, і є наразі одним з найкращих штурмовиків, який може діяти безпосередньо на лінії фронту. Він має міцну живучість, та забезпечує кращу керованість в момент пошкодження, ніж Су-25. Протягом часу було випущено 715 літаків, які перебувають тільки на озброєнні армії США. Вартість одиниці — 18,8 мільйони доларів.

Гелікоптер "Апач" в польоті. Джерело: Вікіпедія

Натомість АН-64 "Апач" — один з наймасовіших американських штурмових гелікоптерів. Його запустили в серію у 1982 році, і донині продовжують випускати у різноманітних модифікаціях. Найрозповсюдженіша і найдорожча — модифікація "Довгий лук", вартістю у 61 мільйон доларів США. Станом на сьогодні випущено 2400 гелікоптерів, які перебувають на озброєнні армій США, Ізраїілю, Нідерландів, Польщі, Королівських ВПС Великої Британії та Сил самооборони Японії.

"Чорний Яструб" на тренуванні бійців ГУР. Джерело: ГУР

Натомість гвинтокрил UH-60 "Чорний яструб" — багатоцільовий гвинтокрил, покращена версія гвинтокрила Мі-8, який має більшу захищеність та маневровність. Він виробляється з 1979 року по сьогодення, і наразі випущено 5 тисяч машин. Вартість екземпляра — 21,3 мільйона доларів. Одна така машина перебуває у власності ГУР.

АН-1 "Вайпер" у польоті. Джерело: Вікіпедія

А АН-1 "Вайпер" — черговий штурмовий гвинтокрил, який відрізняється від "Апача" більш демократичною ціною та простою в обслуговуванні та керуванні. Він являє собою розвиток моделі "Кобра", яка теж надалі отримала свою модернізацію на сучасний лад. Кількість побудованих одиниць складає 229 машин, тоді гелікоптерів оригінальної моделі побудовано понад тисячу одиниць. Вартість одиниці складає 31 мільйон доларів, вартість оригінального гелікоптера "Кобра" — 29,2 мільйона доларів.

Нагадаємо, що раніше В Конгресі США назвали дату ухвалення нового пакета допомоги Україні. Перед цим пролунала інформація, що США повністю припинили постачання зброї та військової техніки Україні. В американському бюджеті закінчились гроші, виділені на подібні програми.