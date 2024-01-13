Сырский заявил, что Украине нужна штурмовая авиация от союзников

Александр Сырский. Фото иллюстративное: Telegram Александра Сырского

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что Украине нужна от западных союзников штурмовая авиация в большом количестве. Одним из вариантов могут стать штурмовики A-10 Thunderbolt и штурмовые вертолеты.

Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.

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ВСУ нужна штурмовая авиация

"Я бы говорил об A-10 как об одном из вариантов, если их нам дадут... Это хоть и не новая машина, но надежная, зарекомендовавшая себя во многих войнах, имеет широкий спектр вооружений для уничтожения наземных целей в помощь пехоте", — отметил Сырский.

Командующий отметил, что американские штурмовики смогут поддержать пехоту, которая будет пытаться захватить инициативу в стрелковых наземных боях. Также он отметил, что живучесть у таких самолетов гораздо выше, чем у имеющихся у Украины и России Су-25 "Грач".

"Он предназначен для уничтожения наземных целей: танков, артиллерии... Всего, что противостоит пехоте", — подчеркнул он.

Также он отметил, что незаурядную роль также могут сыграть ударные вертолеты: AH-64 "Апач", AH-1 "Вайпер" и "Кобра", а также многоцелевые UH-60 "Черный ястреб".

Что известно об этой авиации

Полет А-10 над Афганистаном. Источник: Википедия

Отметим, что A-10 Thunderbolt (или "кабан") — американский штурмовик 1970 года производства. Он выпускался в течение 1975-1984 годов, и является одним из лучших штурмовиков, который может действовать непосредственно на линии фронта. Он имеет прочную живучесть и обеспечивает лучшую управляемость в момент повреждения, чем Су-25. За время было выпущено 715 самолетов, находящихся только на вооружении армии США. Стоимость единицы — 18,8 миллиона долларов.

Вертолет "Апач" в полете. Источник: Википедия

АН-64 "Апач" — один из самых массовых американских штурмовых вертолетов. Его запустили в серию в 1982 году, и по сей день продолжают выпускать в разных модификациях. Самая распространенная и дорогая — модификация "Длинный лук", стоимостью в 61 миллион долларов США. На сегодня выпущено 2400 вертолетов, находящихся на вооружении армий США, Израиля, Нидерландов, Польши, Королевских ВВС Великобритании и Сил самообороны Японии.

"Черный Ястреб" на тренировке бойцов ГУР. Источник: ГУР

В то же время, вертолет UH-60 "Черный ястреб" — многоцелевой вертолет, улучшенная версия вертолета Ми-8, который имеет большую защищенность и маневренность. Он производится с 1979 года по настоящее время, и сейчас выпущено 5 тысяч машин. Стоимость экземпляра — 21,3 миллиона долларов. Одна такая машина находится в собственности ГУР.

АН-1 "Вайпер" в полете. Источник: Википедия

А АН-1 "Вайпер" — очередной штурмовой вертолет, отличающийся от "Апача" более демократичной ценой и простой в обслуживании и управлении. Он представляет собой развитие модели "Кобра", которая тоже в дальнейшем получила свою модернизацию на современный лад. Количество построенных единиц составляет 229 машин, тогда вертолетов оригинальной модели построено более тысячи единиц. Стоимость единицы составляет 31 миллион долларов, стоимость оригинального вертолета "Кобра" — 29,2 миллиона долларов.

Напомним, что ранее в Конгрессе США назвали дату принятия нового пакета помощи Украине. Перед этим стала известна информация, что США полностью прекратили поставки оружия и военной техники Украине. В американском бюджете закончились деньги, выделенные на подобные программы.