Олександр Сирський провів нараду з керівниками Збройних сил — про що говорили

Олександр Сирський під час наради. Фото: Telegram Сирського

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський провів нараду із військовими командирами. Обговорювали посилення протиповітряної оборони нашої держави на фоні активізації російських обстрілів.

Про це Сирський написав на своїй сторінці у Telegram у п'ятницю, 18 жовтня.

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Сирський провів нараду з командирами ЗСУ

"Провів робочу нараду з керівним складом Збройних Сил України щодо посилення протиповітряної оборони та підвищення її ефективності", — зазначив Сирський.

Головнокомандувач додав, що заслухав доповіді в.о. командувача Повітряних Сил ЗС України, командувачів військ протиповітряної оборони, армійської авіації Сухопутних військ, Сил безпілотних систем, а також начальника Головного управління радіоелектронної та кіберборотьби Генштабу.

Пыд час наради було визначено конкретні кроки для підсилення захисту українського неба. Керівники напрямків отримали завдання з чіткими термінами для виконання відповідних заходів.

Також увагу приділили впровадженню інновацій та розробок українського оборонного комплексу.

Сирський додав, що в органах управління повітряних командувань почали активно впроваджувати комплекси автоматизації, що дасть змогу наростити ефективність знищення ворожих повітряних об'єктів.

"Продовжуємо насичувати Повітряні Сили сучасними системами РЕБ. Це збільшить надійність захисту обʼєктів, які прикриваються від ударів з повітря", — додав Сирський.

Захист критичної інфраструктури

Одним із ключових завдань, за словами головнокомандувача, є забезпечення протиповітряного прикриття об'єктів критичної інфраструктури.

Керівник департаменту Головного управління розвідки МО України доповів про спроможності російських загарбників щодо завдання ракетно-авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України та прогнозування його подальших дій у повітряному просторі.

За участю директора Департаменту захисту критичної інфраструктури Держспецзв'язку детально проаналізували виконання планів щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури та уточнили порядок подальших спільних дій на зимовий період.

Раніше ми повідомляли, що Сирський провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіним. Вони говорили про завдання ударів углиб російської території.

Нагадаємо, 12 жовтня Сирський заявив, що Сили оборони вдало застосовують дрони для знищення ворожих повітряних об'єктів.