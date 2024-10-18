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Сырский провел совещание с руководителями Вооруженных сил — о чем говорили

18 октября 2024 17:42
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Александр Сырский провел совещание с руководителями Вооруженных сил - о чем говорили
Александр Сырский во время совещания. Фото: Telegram Сырского
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский провел совещание с военными командирами. Обсуждали усиление противовоздушной обороны нашего государства на фоне активизации российских обстрелов.

Об этом Сырский написал на своей странице в Telegram в пятницу, 18 октября.

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"Провел рабочее совещание с руководящим составом Вооруженных Сил Украины по усилению противовоздушной обороны и повышению его эффективности", — отметил Сырский.

Главнокомандующий добавил, что заслушал доклады и. командующего Воздушными Силами ВС Украины, командующими войсками противовоздушной обороны, армейской авиации Сухопутных войск, Сил беспилотных систем, а также начальником Главного управления радиоэлектронной и киберборьбы Генштаба.

В ходе совещания были определены конкретные шаги по усилению защиты украинского неба. Руководители направлений получили задания с четкими сроками для выполнения соответствующих мер.

Также внимание было уделено внедрению инноваций и разработок украинского оборонного комплекса.

Сырский добавил, что в органах управления воздушных командований начали активно внедрять комплексы автоматизации, что позволит нарастить эффективность уничтожения вражеских воздушных объектов.

"Продолжаем насыщать Воздушные Силы современными системами РЭБ. Это увеличит надежность защиты прикрывающихся от ударов с воздуха объектов", — добавил Сырский.

Защита критической инфраструктуры

Одной из ключевых задач, по словам главнокомандующего, является обеспечение противовоздушного прикрытия объектов критической инфраструктуры.

Руководитель департамента Главного управления разведки МО Украины доложил о способностях российских захватчиков по нанесению ракетно-авиационных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины и прогнозированию его дальнейших действий в воздушном пространстве.

При участии директора Департамента защиты критической инфраструктуры Госспецсвязи детально проанализировали выполнение планов защиты объектов критической инфраструктуры и уточнили порядок дальнейших совместных действий на зимний период.

Ранее мы сообщали, что Сырский провел телефонный разговор с начальником штаба обороны Великобритании адмиралом Тони Радакиным. Они говорили о нанесении ударов вглубь российской территории.

Напомним, 12 октября Сырский заявил, что Силы обороны удачно применяют дроны для уничтожения вражеских воздушных объектов.

Украина Сирский ПВО война в Украине ВСУ

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