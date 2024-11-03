Сирський привітав 3 листопада бійців інженерних військ з професійним святом

Олександр Сирський. Фото: Генштаб

Головнокомандувач Збройними силами України генерал полковник Олександр Сирський привітав бійців інженерних військ з їх професійним святом. Він наголосив, що їх служба є вкрай небезпечною, але необхідною для захисників нашої держави.

Про це Сирський написав на своїй сторінці у Telegram у неділю, 3 листопада.

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"Дорогі побратими й посестри! Щиро вітаю вас із професійним святом — Днем інженерних військ!", — повідомив головнокомандувач.

Сирський наголосив, що захист і підтримка для бойових підрозділів, а також створення перешкод для ворогів — це вкрай необхідна й небезпечна робота.

"Під щільним ворожим обстрілом, ви щоденно обладнуєте позиції та райони оборони, знешкоджуєте мінні поля, облаштовуєте інженерні загородження та споруджуєте переправи", — зазначив Сирський.

Він також наголосив, що створені військовими інженерами фортифікаційні лінії є щитом, який рятує життя захисникам України.

"Дорогі побратими й посестри, щиро вам дякую за професіоналізм, відвагу та відданість своїй справі! Зичу кожному з вас міцного здоров’я, стійкості та незламного духу!", — заявив генерал.

Привітання від Олександра Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість становить 425 мільйонів доларів.

Нещодавно Сирський також провів телефонну розмову з командувачем Збройних Сил США в Європі, генералом Крістофером Каволі. Головною темою стало посилення військово-технічної підтримки Сил оборони.