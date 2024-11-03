Сырский поздравил 3 ноября бойцов инженерных войск с профессиональным праздником

Александр Сырский. Фото: Генштаб

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский поздравил бойцов инженерных войск с их профессиональным праздником. Он подчеркнул, что их служба крайне опасна, но необходима для защитников нашего государства.

Об этом Сырский написал на своей странице в Telegram в воскресенье, 3 ноября.

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"Дорогие собратья и сестры! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем инженерных войск!", — сообщил главнокомандующий.

Сырский подчеркнул, что защита и поддержка для боевых подразделений, а также создание препятствий для врагов — крайне необходимая и опасная работа.

"Под плотными вражескими обстрелами, вы ежедневно оборудуете позиции и районы обороны, обезвреживаете минные поля, обустраиваете инженерные заграждения и строите переправы", — отметил Сырский.

Он также подчеркнул, что созданные военными инженерами фортификационные линии являются щитом, спасающим жизнь защитникам Украины.

"Дорогие собратья и сестры, искренне вас благодарю за профессионализм, отвагу и преданность своему делу! Желаю каждому из вас крепкого здоровья, стойкости и несгибаемого духа!", — заявил генерал.

Поздравление от Александра Сырского. Фото: скриншот

Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине. Его стоимость составляет 425 миллионов долларов.

Недавно Сырский также провел телефонный разговор с командующим Вооруженными Силами США в Европе, генералом Кристофером Каволи. Главной темой стало усиление военно-технической поддержки сил обороны.