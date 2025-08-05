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Головна Армія Сирський назвав втрати ворога з початку року — відео знищення

Сирський назвав втрати ворога з початку року — відео знищення

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 18:19
Сирський назвав втрати Росії з початку 2025 року — відео ударів
Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський назвав втрати російських окупантів з початку року. За його словами, це 267 460 осіб.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у вівторок, 5 серпня.

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Знищення російських окупантів

"Завдяки злагодженій і професійній бойовій роботі всіх складових Сил оборони України втрати ворога в живій силі з початку року склали 267 460 осіб", — зауважив Сирський.

За його словами, кожен знищений окупант наближає справедливий мир для України. Головнокомандувач ЗСУ подякував захисникам та захисницям.

Сирський додав, що боротьба триває.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ заявив, що навчання українських воїнів повинне проводитися під землею.

Раніше Сирський зустрівся із підрозділами, які ведуть оборону на Запорізькому напрямку фронту.

війна ЗСУ Україна окупанти Олександр Сирський втрати окупантів
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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