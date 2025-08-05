Сырский назвал потери России с начала 2025 года — видео ударов

Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский назвал потери российских оккупантов с начала года. По его словам, это 267 460 человек.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram во вторник, 5 августа.

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"Благодаря слаженной и профессиональной боевой работе всех составляющих Сил обороны Украины потери врага в живой силе с начала года составили 267 460 человек", — отметил Сырский.

По его словам, каждый уничтоженный оккупант приближает справедливый мир для Украины. Главнокомандующий ВСУ поблагодарил защитников и защитниц.

Сырский добавил, что борьба продолжается.

Напомним, главнокомандующий ВСУ заявил, что обучение украинских воинов должно проводиться под землей.

Ранее Сырский встретился с подразделениями, которые ведут оборону на Запорожском направлении фронта.