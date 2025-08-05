Сырский назвал потери России с начала 2025 года — видео ударов

Сырский назвал потери врага с начала года — видео уничтожения
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский назвал потери российских оккупантов с начала года. По его словам, это 267 460 человек.
Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram во вторник, 5 августа.
Уничтожение российских оккупантов
"Благодаря слаженной и профессиональной боевой работе всех составляющих Сил обороны Украины потери врага в живой силе с начала года составили 267 460 человек", — отметил Сырский.
По его словам, каждый уничтоженный оккупант приближает справедливый мир для Украины. Главнокомандующий ВСУ поблагодарил защитников и защитниц.
Сырский добавил, что борьба продолжается.
Напомним, главнокомандующий ВСУ заявил, что обучение украинских воинов должно проводиться под землей.
Ранее Сырский встретился с подразделениями, которые ведут оборону на Запорожском направлении фронта.
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