Обстріли України 11 березня — скільки цілей знищила ППО вночі

Вибухи під час роботи ППО. Ілюстративне фото: REUTERS

У ніч проти вівторка, 11 березня, Росія здійснила масштабну повітряну атаку на Україну. Окупанти били балістикою та запускали дрони.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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За інформацією Повітряних сил, запустив балістичну ракету "Іскандер-М" із району Таганрога, а також 126 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів із різних напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ.

"Станом на 08:00 підтверджено збиття балістичної ракети Іскандер-М та 79-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях", — йдеться у повідомленні.

У ЗСУ додали, що ще 35 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

"Внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Одещина, Харківщина, Сумщина та Київщина", — підсумували у Повітряних силах.

Результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, у Києві вночі 11 березня лунали вибухи під час повітряної тривоги. Крім того, жителі Одеси теж чули вибухи.