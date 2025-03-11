Обстрелы Украины 11 марта — сколько целей уничтожила ПВО ночью

Взрывы во время работы ПВО. Иллюстративное фото: REUTERS

В ночь на вторник, 11 марта, Россия осуществила масштабную воздушную атаку на Украину. Оккупанты били баллистикой и запускали дроны.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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По информации Воздушных сил, враг запустил баллистическую ракету "Искандер-М" из района Таганрога, а также 126 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов с разных направлений: Орел, Шаталово, Миллерово, Курск, Брянск и Приморско-Ахтарск.

"По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие баллистической ракеты Искандер-М и 79-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях", — говорится в сообщении.

В ВСУ добавили, что еще 35 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны.

"В результате российской атаки пострадали Донецкая, Одесская, Харьковская, Сумская и Киевская области", — подытожили в Воздушных силах.

Результаты работы ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

Напомним, в Киеве ночью 11 марта раздавались взрывы во время воздушной тревоги. Кроме того, жители Одессы тоже слышали взрывы.