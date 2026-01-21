Відео
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
Сили оборони відбили нічний удар дронами і ракетою — що збито

Сили оборони відбили нічний удар дронами і ракетою — що збито

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 09:59
Нічна атака РФ 21 січня — скільки збили дронів над Україною
Боєць ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 21 січня російські війська здійснили чергову масовану повітряну атаку на Україну, застосувавши балістичну ракету та ударні безпілотники різних типів. Повітряний напад розпочався ще ввечері 20 січня, близько 18:00, і тривав у нічний час.

Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил ЗСУ. 

Читайте також:

Подробиці про нічну дронову російську атаку 20-21 січня

За даними Сил оборони, противник запустив одну балістичну ракету "Іскандер-М" з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим. Одночасно по Україні було спрямовано 97 ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера" та інших моделей.

Пуски дронів здійснювалися з території Росії, зокрема з районів Курська, Орла, Міллерового та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих територій Криму та Донецької області.

 Системи протиповітряної оборони працювали на півночі, півдні та сході країни.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною було збито або подавлено 84 ворожі безпілотники. Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 різних локаціях.

null
Статистика. Фото: ПС ЗСУ

Також повідомляється про падіння уламків збитих дронів ще на одній локації.

Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський зробив заяву з приводу забезпечення ракетами систем ППО в Україні. 

Окрім того, вчора, 20 січня, Росія завдала чергового удару по енергооб'єктах в Україні

обстріли ППО дрони війна в Україні ракетний удар Повітряні Сили ЗСУ Шахед
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
