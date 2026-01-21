Нічна атака РФ 21 січня — скільки збили дронів над Україною

Сили оборони відбили нічний удар дронами і ракетою — що збито
У ніч на 21 січня російські війська здійснили чергову масовану повітряну атаку на Україну, застосувавши балістичну ракету та ударні безпілотники різних типів. Повітряний напад розпочався ще ввечері 20 січня, близько 18:00, і тривав у нічний час.
Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.
Подробиці про нічну дронову російську атаку 20-21 січня
За даними Сил оборони, противник запустив одну балістичну ракету "Іскандер-М" з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим. Одночасно по Україні було спрямовано 97 ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера" та інших моделей.
Пуски дронів здійснювалися з території Росії, зокрема з районів Курська, Орла, Міллерового та Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих територій Криму та Донецької області.
Системи протиповітряної оборони працювали на півночі, півдні та сході країни.
Станом на 08:30 протиповітряною обороною було збито або подавлено 84 ворожі безпілотники. Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 різних локаціях.
Також повідомляється про падіння уламків збитих дронів ще на одній локації.
Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський зробив заяву з приводу забезпечення ракетами систем ППО в Україні.
Окрім того, вчора, 20 січня, Росія завдала чергового удару по енергооб'єктах в Україні.
Читайте Новини.LIVE!