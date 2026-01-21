Ночная атака РФ 21 января — сколько сбили дронов над Украиной

Боец ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 21 января российские войска совершили очередную массированную воздушную атаку на Украину, применив баллистическую ракету и ударные беспилотники различных типов. Воздушное нападение началось еще вечером 20 января, около 18:00, и продолжалось в ночное время.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Реклама

Читайте также:

Подробности о ночной беспилотной российской атаке 20-21 января

По данным Сил обороны, противник запустил одну баллистическую ракету "Искандер-М" с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. Одновременно по Украине было направлено 97 ударных беспилотников типа Shahed, "Гербера" и других моделей.

Пуски дронов осуществлялись с территории России, в частности из районов Курска, Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированных территорий Крыма и Донецкой области.

Системы противовоздушной обороны работали на севере, юге и востоке страны.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной было сбито или подавлено 84 вражеских беспилотника. В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и 13 ударных БпЛА на 11 различных локациях.

Статистика. Фото: ПС ВСУ

Также сообщается о падении обломков сбитых дронов еще на одной локации.

Напомним, вчера Владимир Зеленский сделал заявление по поводу обеспечения ракетами систем ПВО в Украине.

Кроме того, вчера, 20 января, Россия нанесла очередной удар по энергообъектам в Украине.