Війна в Україні — Сили оборони завдають по економіці РФ удари

Сили оборони завдають серйозних та болючих ударів по російській економіці. РФ буде відчувати наслідки ще упродовж багатьох років.

Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в інтервʼю для Новини.LIVE.

Удари по економіці РФ

Кім наголосив, що Сили оборони дуже боляче б'ють по економіці Росії. За його словами, це вимірюється темпами зростання ВВП.

"В росіян йде загальмовування економіки і це процеси, які будуть мати наслідки ще упродовж багатьох років. А враховуючи те, що в нас є допомога західних наших партнерів, то в нас немає такого колапсу, який може бути в Росії через ці темпи зниження розвитку економіки. Насправді в РФ все дуже погано, але там роблять обличчя, що в них все добре і намагаються ще й торгуватися", — наголосив очільник Миколаївської ОВА.

Крім того, він розповів, якою бачить Україну у 2026 році. Кім зізнався, що сподівається на припинення бойових дій, адже гине багато наших людей. За його словами, через втому українців починає знижуватися якість роботи.

"Нашим військовим сто відсотків треба відпочити, перевести дух, зібратися, зробити висновки, там безліч варіантів, що треба зробити. Всі сплять, бачать, мріють про мир і я не виняток абсолютно", — зазначив Віталій Кім.

Нагадаємо, на початку грудні в ISW заявили, що економіка РФ у гіршому стані, ніж демонструє Путін. Там показують гарну картинку, аби підкріпити поточні заяви Росії про нібито неминучість перемоги.

Водночас Михайло Подоляк відповів, без кого впаде російська економіка. На його думку, крах настане без підтримки Китаю.