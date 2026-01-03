Видео
Україна
Главная Армия Силы обороны серьезно бьют по экономике РФ — детали от Кима

Силы обороны серьезно бьют по экономике РФ — детали от Кима

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 07:58
Война в Украине — Силы обороны наносят по экономике РФ удары
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким, фото: Новини.LIVE

Силы обороны наносят серьезные и болезненные удары по российской экономике. РФ будет ощущать последствия еще на протяжении многих лет.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в интервью для Новини.LIVE.

Читайте также:

Удары по экономике РФ

Ким отметил, что Силы обороны очень больно бьют по экономике России. По его словам, это измеряется темпами роста ВВП.

"У россиян идет затормаживание экономики и это процессы, которые будут иметь последствия еще на протяжении многих лет. А учитывая то, что у нас есть помощь западных наших партнеров, то у нас нет такого коллапса, который может быть в России из-за этих темпов снижения развития экономики. На самом деле в РФ все очень плохо, но там делают лицо, что у них все хорошо и пытаются еще и торговаться", — подчеркнул глава Николаевской ОВА.

Кроме того, он рассказал, какой видит Украину в 2026 году. Ким признался, что надеется на прекращение боевых действий, ведь погибает много наших людей. По его словам, из-за усталости украинцев начинает падать качество работы.

"Нашим военным сто процентов надо отдохнуть, перевести дух, собраться, сделать выводы, там множество вариантов, что надо сделать. Все спят, видят, мечтают о мире и я не исключение абсолютно", — отметил Виталий Ким.

Напомним, в начале декабре в ISW заявили, что экономика РФ в худшем состоянии, чем демонстрирует Путин. Там показывают хорошую картинку, чтобы подкрепить текущие заявления России о якобы неизбежности победы.

В то же время Михаил Подоляк ответил, без кого упадет российская экономика. По его мнению, крах наступит без поддержки Китая.

ВВП Виталий Ким экономика война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
