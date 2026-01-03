Война в Украине — Силы обороны наносят по экономике РФ удары

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким, фото: Новини.LIVE

Силы обороны наносят серьезные и болезненные удары по российской экономике. РФ будет ощущать последствия еще на протяжении многих лет.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в интервью для Новини.LIVE.

Удары по экономике РФ

Ким отметил, что Силы обороны очень больно бьют по экономике России. По его словам, это измеряется темпами роста ВВП.

"У россиян идет затормаживание экономики и это процессы, которые будут иметь последствия еще на протяжении многих лет. А учитывая то, что у нас есть помощь западных наших партнеров, то у нас нет такого коллапса, который может быть в России из-за этих темпов снижения развития экономики. На самом деле в РФ все очень плохо, но там делают лицо, что у них все хорошо и пытаются еще и торговаться", — подчеркнул глава Николаевской ОВА.

Кроме того, он рассказал, какой видит Украину в 2026 году. Ким признался, что надеется на прекращение боевых действий, ведь погибает много наших людей. По его словам, из-за усталости украинцев начинает падать качество работы.

"Нашим военным сто процентов надо отдохнуть, перевести дух, собраться, сделать выводы, там множество вариантов, что надо сделать. Все спят, видят, мечтают о мире и я не исключение абсолютно", — отметил Виталий Ким.

Напомним, в начале декабре в ISW заявили, что экономика РФ в худшем состоянии, чем демонстрирует Путин. Там показывают хорошую картинку, чтобы подкрепить текущие заявления России о якобы неизбежности победы.

В то же время Михаил Подоляк ответил, без кого упадет российская экономика. По его мнению, крах наступит без поддержки Китая.