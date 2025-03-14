Україна вже формує команду, яка контролювати можливе перемир'я з РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував можливе перемир'я з Росією. Він зазначив, що наразі вже формується національна команда, яка розроблятиме алгоритми дій для контролю можливого перемир'я.

Про це очільник МЗС України заявив у п'ятницю, 14 березня.

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Глава МЗС зазначив, що Україна надзвичайно відповідально ставиться до своїх рішення. І відразу після повернення з Саудівської Аравії переговорна команда доповіла президенту Володимиру Зеленському щодо результатів проведеної зустрічі з американською стороною з відповідними пропозиціями щодо подальшого розвитку.

"Ми вже зараз практично приступили до формування національної команди, яка розроблятиме відповідні алгоритми дій для належного контролю можливого перемир’я. Це надзвичайно складний процес", — повідомив Сибіга.

А також додав, що на сьогодні лінія фронту із щоденними боями становить понад 1 300 кілометрів. Глава МЗС згадав про негативний досвід України в межах Мінського процесу, коли неодноразово проголошувалися перемир’я — їх було 25.

"І для уникнення можливих провокацій з боку РФ, потрібно бути готовими. Тому українська сторона має бути готова, з відповідними командами, напрацюваннями, зокрема майбутнього бачення щодо домовленості чи плану дій для досягнення справедливого, сталого миру для України. І безумовно параметрів та обсягу пакета безпекових гарантій для України. Ця робота вже ведеться і команда активно над цим працюють", — резюмував глава дипломатичного відомства.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін у четвер, 13 березня, заявив, що він згоден на пропозицію США щодо припинення вогню в Україні. Але, за його словами, "це має привести до довгострокового миру".

Водночас керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, який був у складі української делегації під час переговорів з представниками США у Джидді, розповів подробиці зустрічі. За його словами, сторони обговорили те, що Україна ніколи не піде на замороження війни.