Украина уже формирует команду, которая будет контролировать возможное перемирие с РФ

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал возможное перемирие с Россией. Он отметил, что сейчас уже формируется национальная команда, которая будет разрабатывать алгоритмы действий для контроля возможного перемирия.

Об этом глава МИД Украины заявил в пятницу, 14 марта.

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Глава МИД отметил, что Украина чрезвычайно ответственно относится к своим решения. И сразу после возвращения из Саудовской Аравии переговорная команда доложила президенту Владимиру Зеленскому о результатах проведенной встречи с американской стороной с соответствующими предложениями по дальнейшему развитию.

"Мы уже сейчас практически приступили к формированию национальной команды, которая будет разрабатывать соответствующие алгоритмы действий для надлежащего контроля возможного перемирия. Это чрезвычайно сложный процесс", — сообщил Сибига.

А также добавил, что на сегодня линия фронта с ежедневными боями составляет более 1 300 километров. Глава МИД вспомнил о негативном опыте Украины в рамках Минского процесса, когда неоднократно провозглашались перемирия — их было 25.

"И во избежание возможных провокаций со стороны РФ, нужно быть готовыми. Поэтому украинская сторона должна быть готова, с соответствующими командами, наработками, в частности будущего видения относительно договоренности или плана действий для достижения справедливого, устойчивого мира для Украины. И безусловно параметров и объема пакета гарантий безопасности для Украины. Эта работа уже ведется и команда активно над этим работают", — резюмировал глава дипломатического ведомства.

Напомним, что президент России Владимир Путин в четверг, 13 марта, заявил, что он согласен на предложение США о прекращении огня в Украине. Но, по его словам, "это должно привести к долгосрочному миру".

В то же время руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, который был в составе украинской делегации во время переговоров с представителями США в Джидде, рассказал подробности встречи. По его словам, стороны обсудили то, что Украина никогда не пойдет на замораживание войны.