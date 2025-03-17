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Сибіга пояснив, хто слідкуватиме за режимом припинення вогню

17 березня 2025 12:15
Карина Приходько - Редактор
Припинення вогню в Україні — хто слідкуватиме за процесом
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Карина Приходько - Редактор

Під час припинення вогню Україна буде визначальною стороною моніторингу цього процесу, оскільки все відбувається на нашій території. Водночас в Україні наголошують, що це можуть бути і міжнародні сили. 

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв'ю РБК-Україна

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Сибіга нагадав, що в України вже був гіркий досвід "мінського процесу" під час якого було встановлено перемир'я щонайменше 25 разів. За його словами, це свідчить про те, що від Росії слід очікувати провокацій і вона не дотримується своїх домовленостей.

"Їхня практика — відразу порушувати ці перемир'я. Тому нам дійсно потрібно мати дієвий механізм об'єктивного контролю", — наголосив міністр. 

Водночас він зазначив, що до цих механізмів контролю мають бути долучені і міжнародні сили, однак Україна буде в цьому визначальною. 

"Тут питання, хто може здійснювати такий моніторинг, тому що безумовно є національна складова, це без нас не може бути, бо це відбувається на нашій території. Тому Україна тут визначальна стосовно контролю і моніторингу за дотримуванням перемир'я. І я вже це казав, ми вже розпочали формування національної команди, яка буде виробляти модальності, алгоритми забезпечення цього процесу", — додав Андрій Сибіга. 

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський пояснив, скільки триватиме процес укладання перемирʼя

Водночас 15 березня Зеленський сформував склад переговорної групи для мирних переговорів.

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