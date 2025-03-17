Прекращение огня в Украине — кто будет следить за процессом

Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Во время прекращения огня Украина будет определяющей стороной мониторинга этого процесса, поскольку все происходит на нашей территории. В то же время в Украине отмечают, что это могут быть и международные силы.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью РБК-Украина.

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Сибига напомнил, что у Украины уже был горький опыт "минского процесса", во время которого было установлено перемирие по меньшей мере 25 раз. По его словам, это свидетельствует о том, что от России следует ожидать провокаций и она не придерживается своих договоренностей.

"Их практика — сразу нарушать эти перемирия. Поэтому нам действительно нужно иметь действенный механизм объективного контроля", — подчеркнул министр.

В то же время он отметил, что к этим механизмам контроля должны быть приобщены и международные силы, однако Украина будет в этом определяющей.

"Здесь вопрос, кто может осуществлять такой мониторинг, потому что безусловно есть национальная составляющая, это без нас не может быть, потому что это происходит на нашей территории. Поэтому Украина здесь определяющая относительно контроля и мониторинга за соблюдением перемирия. И я уже это говорил, мы уже начали формирование национальной команды, которая будет производить модальности, алгоритмы обеспечения этого процесса", — добавил Андрей Сибига.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, сколько продлится процесс заключения перемирия.

В то же время 15 марта Зеленский сформировал состав переговорной группы для мирных переговоров.