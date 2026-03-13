Відео
Головна Армія Шмигаль розкрив подробиці атаки РФ по Кременчуцькому НПЗ

Шмигаль розкрив подробиці атаки РФ по Кременчуцькому НПЗ

Ua ru
Дата публікації: 13 березня 2026 12:01
Атака на Кременчуцький НПЗ — скільки цілей випустила РФ
Міністр енергетики Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Російські війська випустикають по енергетичних енергооб'єктах України тисячі ракет та дронів. Ворог також хоче знищити нашу нафтопереробку.

Про повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль під час планерного засідання Верховної Ради, передає Новини.LIVE

Читайте також:

Обстріли Кременчуцького НПЗ 

"Росіяни тисячами ракет і дронів намагаються знищити українську енергетику, в тому числі нашу нафтопереробку. Лише по одному Кременчуцькому НПЗ РФ витратила понад 60 ракет: крилаті та балістичні, а також 260 дронів, які вдарили по підприємству", — розповів Шмигаль.

Водночас міністр додав, що за минулий рік і цієї зими Росія використала понад 700 ракет і 20 000 дронів. Проте, наголосив він, Україна вистояла, а енергосистема залишилася цілісною.

За словами очільника Міненерго, вже відновили 3,5 втрачених гігават з дев'яти. До кінця травня цього року є можливість відновити ще два гігавати. Він пояснив, що це допоможе на перід, коли АЕС  підуть на планові зупинки. Загалом, цього року планують запустити ще 1,5 гігавати розподіленої генерації. 

Удари по енергосистемі України

7 березня росіяни здійснили п'яту з початку року масовану атаку на енергетичні об'єкти України. Внаслідок обстрілу були знеструмлені споживачі у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Полтавській та Харківській областях.

А з почату повномасштабної війни Україна втратила 27 ГВт генерації електроенергії, з яких 15,5 ГВт — через окупацію енергетичних об'єктів. Загалом енергетичний сектор втратив 24,8 мільярда доларів. 

А цієї зими Росія атакувала енергетику частіше, ніж за 2022-2024 роки. Пошкоджень зазнали ТЕС, ГЕС, ТЕЦ та розподільчі мережі.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
