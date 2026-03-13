Видео
Главная Армия Шмигаль сообщил о масштабах атаки РФ по Кременчугскому НПЗ

Шмигаль сообщил о масштабах атаки РФ по Кременчугскому НПЗ

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 12:01
Удары РФ по Кременчугскому НПЗ — сколько целей выпустил враг
Министр энергетики Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Российские войска ставят целью уничтожить энергетическую систему Украины. Для этого враг выпускает тысячи дронов и ракет. 

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль во время планерного заседания Верховной Рады, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Обстрелы Кременчугского НПЗ

"Россияне тысячами ракет и дронов пытаются уничтожить украинскую энергетику, в том числе нашу нефтепереработку. Только по одному Кременчугскому НПЗ РФ потратила более 60 ракет: крылатые и баллистические, а также 260 дронов, которые ударили по предприятию", — рассказал Шмыгаль.

В то же время министр добавил, что за прошлый год и этой зимой Россия использовала более 700 ракет и 20 000 дронов. Однако, подчеркнул он, Украина выстояла, а энергосистема осталась целостной.

По словам главы Минэнерго, уже восстановили 3,5 потерянных гигаватт из девяти. До конца мая этого года есть возможность восстановить еще два гигаватта. Он пояснил, что это поможет на период, когда АЭС пойдут на плановые остановки. В общем, в этом году планируют запустить еще 1,5 гигаватта распределенной генерации.

Удары по энергосистеме Украины

7 марта россияне совершили пятую с начала года массированную атаку на энергетические объекты Украины. В результате обстрела были обесточены потребители в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской и Харьковской областях.

А с начала полномасштабной войны Украина потеряла 27 ГВт генерации электроэнергии, из которых 15,5 ГВт — из-за оккупации энергетических объектов. В целом энергетический сектор потерял 24,8 миллиарда долларов.

А этой зимой Россия атаковала энергетику чаще, чем за 2022-2024 годы. Повреждения получили ТЭС, ГЭС, ТЭЦ и распределительные сети.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
