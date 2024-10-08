РФ продовжує красти українське зерно — Шмигаль назвав кількість, яку вивезли з Маріуполя

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що російські окупанти вивезли з Маріуполя 180 тисяч тонн краденого зерна за 2024 рік. За його словами, загарбники використовують продовольство як елемент агресії.

Про це Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду у вівторок, 8 жовтня.

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"Лише через порт Маріуполя цього року ворог вивіз понад 180 тис. тонн украденого українського зерна. Відбувається пограбування тимчасово окупованих територій для того, щоб на вкрадені гроші фінансувати загарбницьку війну. Безумовно, російський економічний терор буде одним із напрямів у роботі спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України", — сказав він.

Шмигаль підкреслив, що Україна й надалі готова відігравати важливу роль серед головних гарантів світової продовольчої безпеки, оскільки виробляє значно більше продуктів, ніж споживає.

"Тому ми допомагаємо країнам на різних континентах", — додав прем'єр.

Нагадаємо, російські окупанти змушують українських школярів у Маріуполі майструвати FPV-дрони для своєї армії. Учні 47-ї школи тепер змушені проєктувати та виготовляти безпілотники для потреб агресора.

Також тимчасово окуповані міста Маріуполь та Волноваха у Донецькій області не готові до опалювального сезону. Загальна готовність оцінюється лише на 60%, тому значна частина районів залишиться без центрального теплопостачання.