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Шмыгаль назвал, сколько зерна вывезли оккупанты из Мариуполя за этот год

8 октября 2024 16:22
Аркадий Пастула - Редактор
РФ продолжает воровать украинское зерно — Шмыгаль назвал количество, которое вывезли из Мариуполя
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
Аркадий Пастула - Редактор

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что российские оккупанты вывезли из Мариуполя 180 тысяч тонн краденого зерна за 2024 год. По его словам, захватчики используют продовольствие как элемент агрессии.

Об этом Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства во вторник, 8 октября.

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"Только через порт Мариуполя в этом году враг вывез более 180 тыс. тонн украденного украинского зерна. Происходит ограбление временно оккупированных территорий для того, чтобы на украденные деньги финансировать захватническую войну. Безусловно, российский экономический террор будет одним из направлений в работе специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины", — сказал он. 

Шмыгаль подчеркнул, что Украина и дальше готова играть важную роль среди главных гарантов мировой продовольственной безопасности, поскольку производит значительно больше продуктов, чем потребляет.

"Поэтому мы помогаем странам на разных континентах", — добавил премьер.

Напомним, российские оккупанты заставляют украинских школьников в Мариуполе мастерить FPV-дроны для своей армии. Ученики 47-й школы теперь вынуждены проектировать и производить беспилотники для нужд агрессора.

Также временно оккупированные города Мариуполь и Волноваха в Донецкой области не готовы к отопительному сезону. Общая готовность оценивается всего в 60%, поэтому значительная часть районов останется без центрального теплоснабжения.

Денис Шмыгаль Мариуполь Украина оккупанты зерно оккупация

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