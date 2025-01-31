В Україні з'явиться поняття "громада-форпост" — Шмигаль пояснив

Шмигаль анонсував створення "громад-форпостів" — що це означає
Цього року в Україні вводять нове поняття "громада-форпост". Воно стосуватиметься громад, які розташовані менш як за 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення та кордону з Росією.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram у п'ятницю, 31 січня.
Громади-форпости в Україні
Уряд ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту щодо посилення співпраці між громадами в Україні.
"Вводимо таке поняття як "громада-форпост". Це громади, які розташовані в 100-кілометровій зоні від лінії зіткнення, а також від кордону з Росією", — йдеться у повідомленні.
Шмигаль пояснив, що метою проєкту є залучення якомога більшої кількості тилових громад до підтримки громад-форпостів. Це можна буде зробити через укладання спеціальних угод. За ними буде надаватися гуманітарна, соціальна, медична, логістична та фінансова допомога тощо.
Нагадаємо, у Дніпропетровській ОВА розповіли, як евакуюватися мешканцям прифронтових громад області.
Також на початку січня начальник Куп'янської МВА Андрій Бесєдін повідомив, що відстань від міста до лінії фронту зменшилася до двох кілометрів.
Читайте Новини.LIVE!