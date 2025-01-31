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Шмигаль анонсував створення "громад-форпостів" — що це означає

31 січня 2025 16:18
Євгенія Брюховецька - редактор
В Україні з'явиться поняття "громада-форпост" — Шмигаль пояснив
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Кабмін
Євгенія Брюховецька - редактор

Цього року в Україні вводять нове поняття "громада-форпост". Воно стосуватиметься громад, які розташовані менш як за 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення та кордону з Росією.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram у п'ятницю, 31 січня.

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Уряд ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту щодо посилення співпраці між громадами в Україні.

"Вводимо таке поняття як "громада-форпост". Це громади, які розташовані в 100-кілометровій зоні від лінії зіткнення, а також від кордону з Росією", — йдеться у повідомленні.

Шмигаль пояснив, що метою проєкту є залучення якомога більшої кількості тилових громад до підтримки громад-форпостів. Це можна буде зробити через укладання спеціальних угод. За ними буде надаватися гуманітарна, соціальна, медична, логістична та фінансова допомога тощо.

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Скриншот допису Шмигаля

Нагадаємо, у Дніпропетровській ОВА розповіли, як евакуюватися мешканцям прифронтових громад області.

Також на початку січня начальник Куп'янської МВА Андрій Бесєдін повідомив, що відстань від міста до лінії фронту зменшилася до двох кілометрів.

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