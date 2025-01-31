В Украине появится понятие "громада-форпост" — Шмыгаль объяснил

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин

В этом году в Украине вводят новое понятие "громада-форпост". Оно будет касаться громад, которые расположены менее чем в 100 километрах от линии боевого соприкосновения и границы с Россией.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram в пятницу, 31 января.

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Правительство приняло решение о запуске экспериментального проекта по усилению сотрудничества между общинами в Украине.

"Вводим такое понятие как "громада-форпост". Это громады, которые расположены в 100-километровой зоне от линии соприкосновения, а также от границы с Россией", — говорится в сообщении.

Шмыгаль объяснил, что целью проекта является привлечение как можно большего количества тыловых общин к поддержке громад-форпостов. Это можно будет сделать путем заключения специальных соглашений. По ним будет предоставляться гуманитарная, социальная, медицинская, логистическая и финансовая помощь и тому подобное.

Скриншот поста Шмыгаля

Напомним, в Днепропетровской ОГА рассказали, как эвакуироваться жителям прифронтовых громад области.

Также в начале января начальник Купянской МВА Андрей Беседин сообщил, что расстояние от города до линии фронта уменьшилось до двух километров.