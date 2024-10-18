В Білому домі запевнили, що зараз шукають консенсус для прийняття України до НАТО

Шлях незворотній, але консенсусу немає — у США висловились щодо вступу України до НАТО
У Білому домі пройшов брифінг для журналістів, на якому обговорювалась поїздка Джо Байдена до Німеччини. Журналісти звернули увагу на гарячу тему вступу України в НАТО на що отримали від американських високопосадовців доволі розпливчату, хоча й оптимістичну відповідь.
Про це повідомляється на офіційному сайти Білого дому.
Чи готово НАТО прийняти Україну
Так один із чиновників адміністрації американського президента зауважив, що члени Альянсу проводять дискусії та перемовини щодо цього питання. Головна проблема — відсутність консенсусу.
Чиновник нагадав, що на саміті НАТО у липні всі 32 союзники підтвердили, що Україна перебуває на незворотному шляху до членства. Основне питання зараз в тому, як досягти консенсусу щодо наступних кроків.
Щодо Плану перемоги Володимира Зеленського, то за словами представників Білого дому, зараз йде активна розмова про різні елементи плану. Крім того, певні моменти плану в аспекті надання додаткових військових можливостей вже виконуються.
У Білому домі заявив, що Джо Байден хоче перемоги України, і ці зусилля будуть забезпечені належними ресурсами.
Раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський на спеціальному засіданні Європейської ради у Брюсселі презентував План перемоги України. Глава держави зазначив, що одним із головних аргументів, щоб зупинити війну, має стати запрошення України в НАТО.
Напередодні генсек Альянсу Марк Рютте заявив, що НАТО розглянуло та врахувало розроблений Україною План перемоги, але ще багато деталей цієї ініціативи потрібно обговорити.
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