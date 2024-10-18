В Білому домі запевнили, що зараз шукають консенсус для прийняття України до НАТО

Бійці ЗСУ під прапором України та НАТО. Колаж: Діалог

У Білому домі пройшов брифінг для журналістів, на якому обговорювалась поїздка Джо Байдена до Німеччини. Журналісти звернули увагу на гарячу тему вступу України в НАТО на що отримали від американських високопосадовців доволі розпливчату, хоча й оптимістичну відповідь.

Про це повідомляється на офіційному сайти Білого дому.

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Так один із чиновників адміністрації американського президента зауважив, що члени Альянсу проводять дискусії та перемовини щодо цього питання. Головна проблема — відсутність консенсусу.

Чиновник нагадав, що на саміті НАТО у липні всі 32 союзники підтвердили, що Україна перебуває на незворотному шляху до членства. Основне питання зараз в тому, як досягти консенсусу щодо наступних кроків.

Щодо Плану перемоги Володимира Зеленського, то за словами представників Білого дому, зараз йде активна розмова про різні елементи плану. Крім того, певні моменти плану в аспекті надання додаткових військових можливостей вже виконуються.

У Білому домі заявив, що Джо Байден хоче перемоги України, і ці зусилля будуть забезпечені належними ресурсами.

Раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський на спеціальному засіданні Європейської ради у Брюсселі презентував План перемоги України. Глава держави зазначив, що одним із головних аргументів, щоб зупинити війну, має стати запрошення України в НАТО.

Напередодні генсек Альянсу Марк Рютте заявив, що НАТО розглянуло та врахувало розроблений Україною План перемоги, але ще багато деталей цієї ініціативи потрібно обговорити.