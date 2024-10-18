В Белом доме заверили, что сейчас ищут консенсус для принятия Украины в НАТО

Бойцы ВСУ под флагом Украины и НАТО. Коллаж: Диалог

В Белом доме прошел брифинг для журналистов, на котором обсуждалась поездка Джо Байдена в Германию. Журналисты обратили внимание на горячую тему вступления Украины в НАТО, на что получили от американских чиновников довольно расплывчатый, хотя и оптимистический ответ.

Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

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Так, один из чиновников администрации американского президента отметил, что члены Альянса проводят дискуссии и переговоры по этому вопросу. Главная проблема — отсутствие консенсуса.

Чиновник напомнил, что на саммите НАТО в июле все 32 союзника подтвердили, что Украина находится на необратимом пути к членству. Основной вопрос сейчас в том, как достичь консенсуса по поводу следующих шагов.

Что касается Плана победы Владимира Зеленского, то, по словам представителей Белого дома, сейчас идет активный разговор о различных элементах плана. Кроме того, некоторые моменты плана в аспекте предоставления дополнительных военных возможностей уже выполняются.

В Белом доме заявил, что Джо Байден хочет победы Украины, и эти усилия будут обеспечены надлежащими ресурсами.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский на специальном заседании Европейского совета в Брюсселе представил План победы Украины. Глава государства отметил, что одним из главных аргументов, чтобы остановить войну, должно стать приглашение Украины в НАТО.

Накануне генсек Альянса Марк Рютте заявил, что НАТО рассмотрело и учло разработанный Украиной План победы, но еще много деталей этой инициативы нужно обсудить.