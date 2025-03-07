Обстріл Тернопільщини 7 березня — дві ракети влучили у газову мережу

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу Тернопільщини 7 березня. Фото: ДСНС

Російські загарбники у пʼятницю, 7 березня, випустили по Тернопільській області шість ракет. Відомо, що дві з них влучили в газову мережу.

Про це повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода в ефірі телемарафону.

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"Було влучання двома ракетами в газотранспортну мережу. Пожежа ліквідована. Але є небезпека щодо падіння тиску мережі в багатьох населених пунктах. Тому ми зараз здійснюємо заходи над тим, щоб максимально зменшити негативні наслідки від цього ураження", — розповів Негода.

Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС

За його словами, чотири російські ракети збили сили протиповітряної оборони. Крім того, ліквідували два ударні безпілотники типу Shahed.

Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС

"Ми вже попередили, що може бути падіння тиску в газовій мережі. І зараз працюємо в першу чергу по об'єктах соціальної інфраструктури. І звісно звертаємося також до всіх жителів: якщо є можливість, то максимально обмежити споживання газу, в тому числі і до непобутових споживачів", — додав начальник ОВА.

Рятувальники на місці обстрілу. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у Тернопільській області зафіксовано прильоти в критичний промисловий об’єкт. Людей попереджали про обмеження з подачею газу.

Також 6 березня на Тернопільщині стався землетрус. Однак сила була незначною, тому населення не відчуло.