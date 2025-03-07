Обстрел Тернопольщины 7 марта — две ракеты попали в газовую сеть

Спасатели ликвидируют последствия обстрела Тернопольщины 7 марта. Фото: ГСЧС

Российские захватчики в пятницу, 7 марта, выпустили по Тернопольской области шесть ракет. Известно, что две из них попали в газовую сеть.

Об этом сообщил начальник Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода в эфире телемарафона.

Читайте также:

Обстрел Тернопольщины 7 марта

"Было попадание двумя ракетами в газотранспортную сеть. Пожар ликвидирован. Но есть опасность падения давления сети во многих населенных пунктах. Поэтому мы сейчас осуществляем мероприятия, чтобы максимально уменьшить негативные последствия от этого поражения", — рассказал Негода.

Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС

По его словам, четыре российские ракеты сбили силы противовоздушной обороны. Кроме того, ликвидировали два ударных беспилотника типа Shahed.

Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС

"Мы уже предупредили, что может быть падение давления в газовой сети. И сейчас работаем в первую очередь по объектам социальной инфраструктуры. И конечно обращаемся также ко всем жителям: если есть возможность, то максимально ограничить потребление газа, в том числе и к небытовым потребителям", — добавил начальник ОВА.

Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Напомним, в Тернопольской области зафиксированы прилеты в критический промышленный объект. Людей предупреждали об ограничениях с подачей газа.

Также 6 марта на Тернопольщине произошло землетрясение. Однако сила была незначительной, поэтому население не почувствовало.