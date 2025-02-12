Евакуація з Херсонської області — історія від волонтера

Волонтер Андрій та Раміна. Фото: скриншот з відео

Прифронтові населені пункти Херсонської області щодня страждають від атак російських окупантів. Однак є волонтери, які евакуюють жителів з "червоної зони" та допомагають їм дістатися безпечних місць.

Про це розповів волонтер Андрій у відео журналістки Раміни Есхакзай.

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Евакуація жителів з Херсонщини

Журналістка разом з волонтером Андрієм 25 грудня взяла участь в евакуації із села Станіслав. Це "червона зона", де щодня літають дрони та працює артилерія.

Село Станіслав на мапі. Фото: скриншот з відео

Волонтер розповів, що у цьому населеному пункті ще залишилось трохи людей. Серед них також є маломобільні мешканці та навіть чоловік без ніг, яким потрібно допомогти.

"Ми їдемо за людьми, а неподалік від нас окупанти, які щільно пильнують цю стежку. Тут багато територій заміновано після росіян. По дорозі видно спалені автівки та обстріляні будинки", — розповідає Андрій.

Евакуація жителів із села Станіслав. Фото: скриншот з відео

Він також розповів, що люди, які тут залишилися, зранку виходять в магазин, швидко скупились і одразу біжать додому, адже тут літають fpv-дрони та артилерія, і ніколи не знаєш, куди може прилетіти.

"Повітряна тривога є, але вона не встигає реагувати, окупант від нас на відстані 5-7 кілометрів. Він лупить з усього — танків, "Градів", мінометів, КАБи залітають", — поділився волонтер.

За його словами, є багато людей, які не хочуть покидати свої домівки. Вони кажуть, що краще будуть вдома, ніж кудись їхати, де вони "нікому не потрібні". Попри обстріли, вони залишаються, адже рідний дім гріє душу.

Нагадаємо, в Укрзалізниці повідомили, що за 2024 рік евакуювалися понад 30 тисяч пасажирів. Серед них переважно представники вразливих груп.

Також ми писали, як евакуюватися з прифронтових районів Дніпропетровщини. Наразі примусового виїзду немає, але ОВА організувала транспорт та вільні місця для тих, хто хоче виїхати добровільно.