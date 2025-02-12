Эвакуация из Херсонской области — история от волонтера

Волонтер Андрей и Рамина. Фото: скриншот с видео

Прифронтовые населенные пункты Херсонской области ежедневно страдают от атак российских оккупантов. Однако есть волонтеры, которые эвакуируют жителей из "красной зоны" и помогают им добраться до безопасных мест.

Об этом рассказал волонтер Андрей в видео журналистки Рамины Эсхакзай.

Читайте также:

Эвакуация жителей с Херсонщины

Журналистка вместе с волонтером Андреем 25 декабря приняла участие в эвакуации из села Станислава. Это "красная зона", где ежедневно летают дроны и работает артиллерия.

Село Станислав на карте. Фото: скриншот с видео

Волонтер рассказал, что в этом населенном пункте еще осталось немного людей. Среди них также есть маломобильные жители и даже человек без ног, которым нужно помочь.

"Мы едем за людьми, а неподалеку от нас находятся оккупанты, которые плотно следят за этой тропой. Здесь много территорий заминировано после россиян. По дороге видно сожженные машины и обстрелянные дома", — рассказывает Андрей.

Эвакуация жителей из села Станислав. Фото: скриншот из видео

Он также рассказал, что люди, которые здесь остались, утром выходят в магазин, быстро скупились и сразу бегут домой, ведь здесь летают fpv-дроны и артиллерия, и никогда не знаешь, куда может прилететь.

"Воздушная тревога есть, но она не успевает реагировать, оккупант находится от нас на расстоянии 5-7 километров. Он лупит из всего — танков, "Градов", минометов, УАБы залетают", — поделился волонтер.

По его словам, есть много людей, которые не хотят покидать свои дома. Они говорят, что лучше будут дома, чем куда-то ехать, где они "никому не нужны". Несмотря на обстрелы, они остаются, ведь родной дом греет душу.

Напомним, в Укрзализныце сообщили, что за 2024 год эвакуировались более 30 тысяч пассажиров. Среди них преимущественно представители уязвимых групп.

Также мы писали, как эвакуироваться из прифронтовых районов Днепропетровщины. Сейчас принудительного выезда нет, но ОВА организовала транспорт и свободные места для тех, кто хочет уехать добровольно.