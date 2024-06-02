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Щоб чоловіки не тікали за кордон, у Тису треба запустити крокодилів, — військовий доброволець

2 червня 2024 01:02
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Щоб чоловіки на тікали за кордон, у Тису треба запустити крокодилів —
Прикордонники затримали чоловіків, які хотіли переплисти Тису. Фото ілюстративне: Держприкордонслужба України
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Діючий закон про мобілізацію — м'який. Чоловіків, які ухиляються від служби в армії, слід карати жорсткіше. Зокрема, накладати арешт на майно порушників закону. 

Про це в інтерв'ю виданню Свої.City сказав боєць добровольчого українського корпусу "Правий сектор" Борис Овчаров. 

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Якщо в Україні не буде нормальної мобілізації, армія скоро закінчиться 

Військовий навів приклад, як треба карати ухилянтів. Умовно, щоб військовозобов'язані не втікали через кордон, треба запустити у річку Тису крокодилів (останнім часом прикордонники знаходять у Тисі багато потопельників, які намагалися подолати бурхливу ріку і дістатися Румунії, — Ред.). 

"Покарання за порушення закону, на мою думку, мали б бути набагато радикальніші. Тобто це і арешт майна, і арешт рахунків, і вилучення майна. Я утрирую, але я в Тису ще крокодилів запустив. Люди не бояться пірнати в Тису, при цьому скільки там осіб потонуло, але вони бояться йти захищати свою родину. При умові, що не факт, що ти загинеш", — наголошує Овчаров.

Військовий доброволець переконаний, якщо в Україні не буде нормальной мобілізаційної кампанії, діюча армія просто закінчиться. 

Нагадаємо, 31 травня прикордонники затримали групу з семи чоловіків, які намагалися перетнути кордон. Вони пошкодили загороджувальний паркан та рухалися до річки Тиса з гумовими човнами.

Також ми писали, що у травні цього року у річці Тиса знайшли 10 тіл

військовозобов'язані
ухилянти
мобілізація
річка Тиса
армія
кордон

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