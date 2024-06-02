Чтобы мужчины бежали за границу, в Тису нужно запустить крокодилов.

Пограничники задержали мужчин, которые хотели переплыть Тису. Фото иллюстративное: Госпогранслужба Украины

Действующий закон о мобилизации — мягкий. Мужчин, уклоняющихся от службы в армии, следует наказывать жестче. В частности, арестовывать имущество нарушителей закона.

Об этом в интервью изданию Свои City сказал боец добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Борис Овчаров.

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Военный привел пример, как нужно наказывать уклонистов. Условно, чтобы военнообязанные не убегали через границу, нужно запустить в Тису крокодилов (в последнее время пограничники находят в реке много утопленников — мужчин, которые пытались преодолеть бурную реку и добраться до Румынии. — Ред.).

"Наказание за нарушение закона, по моему мнению, должны быть намного радикальнее. То есть это и арест имущества, и арест счетов, и изъятие имущества. Я утрирую, но я бы в Тису еще крокодилов запустил. Люди не боятся нырять в Тису, при этом сколько там человек утонуло, но они боятся идти защищать свою семью. При условии, что не факт, что ты погибнешь", — отмечает Овчаров.

Военный доброволец убежден, что если в Украине не будет нормальной мобилизационной кампании, действующая армия просто закончится.

Напомним, 31 мая пограничники задержали группу из семи мужчин, пытавшихся пересечь границу. Они повредили забор-заграждение и двигались к реке Тиса с резиновыми лодками.

Также мы писали, что в мае этого года в реке Тиса обнаружили 10 тел.