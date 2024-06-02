Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Чтобы мужчины не бежали за границу, в Тису нужно запустить крокодилов, —военный доброволец arrow

Чтобы мужчины не бежали за границу, в Тису нужно запустить крокодилов, —военный доброволец

2 июня 2024 01:02
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Чтобы мужчины бежали за границу, в Тису нужно запустить крокодилов.
Пограничники задержали мужчин, которые хотели переплыть Тису. Фото иллюстративное: Госпогранслужба Украины
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Действующий закон о мобилизации — мягкий. Мужчин, уклоняющихся от службы в армии, следует наказывать жестче. В частности, арестовывать имущество нарушителей закона.

Об этом в интервью изданию Свои City сказал боец добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Борис Овчаров.

Читайте также:

Если в Украине не будет нормальной мобилизации, армия скоро закончится

Военный привел пример, как нужно наказывать уклонистов. Условно, чтобы военнообязанные не убегали через границу, нужно запустить в Тису крокодилов (в последнее время пограничники находят в реке много утопленников — мужчин, которые пытались преодолеть бурную реку и добраться до Румынии. — Ред.).

"Наказание за нарушение закона, по моему мнению, должны быть намного радикальнее. То есть это и арест имущества, и арест счетов, и изъятие имущества. Я утрирую, но я бы в Тису еще крокодилов запустил. Люди не боятся нырять в Тису, при этом сколько там человек утонуло, но они боятся идти защищать свою семью. При условии, что не факт, что ты погибнешь", — отмечает Овчаров.

Военный доброволец убежден, что если в Украине не будет нормальной мобилизационной кампании, действующая армия просто закончится.

Напомним, 31 мая пограничники задержали группу из семи мужчин, пытавшихся пересечь границу. Они повредили забор-заграждение и двигались к реке Тиса с резиновыми лодками.

Также мы писали, что в мае этого года в реке Тиса обнаружили 10 тел.

военнообязанные
уклонисты
мобилизация
река Тиса
армия
граница

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном