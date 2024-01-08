Чому чоловіки бояться мобілізації та як це зупинити — азовець пояснив

Військовослужбовець з полку Азов в окопі. Фото: t.me/azov_media

Останнім часом в українському суспільстві спостерігається певна напруга через можливі зміни в процес мобілізації, а також постійні чутки щодо посилення мобілізаційних заходів. Кількість чоловіків, які воліють уникнути військової служби збільшується. А причиною може бути неправильна або ж недостатня комунікація між суспільством і військовою владою.

Таку думку висловив офіцер управління 12 бригади "Азов" Нацгвардії України Дмитро Андрющенко з позивним "Дипломат" в інтерв'ю ведучій ТСН Наталі Островській. Військовий також пояснив, як можна виправити цю ситуацію.

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Азовець Дмитро Андрющенко з позивним "Дипломат". Скриншот з Youtube

Як зазначив український офіцер, із людьми необхідно постійно розмовляти, пояснювати, що на них чекає після вручення бойової повістки. Адже невідомість лякає.

Як підкреслює Андрющенко, чоловіки мають розуміти, що ніхто не кине їх голих, босих та непідготовлених на нуль. А тому цю інформацію слід регулярно доносити на офіційних сайтах, Telegram-каналах тощо.

"Якщо ви хочете, щоб люди від вас не бігали, пояснюйте людям, що ви хочете до них донести. Робіть заяви, в тому числі суспільні, пишіть про це в своїх Telegram-каналах, на офіційних сайтах. Пояснюйте, що це не означає, що ви схопите людину і відразу її голу, босу закинете в окоп", — сказав воїн.

Також військовий звернув увагу на важливість індивідуального підходу. Тобто, кожен мобілізований має знайти та зайняти свою нішу у війську.

До прикладу, якщо людина не фанат спорту, погано бігає та підтягується, а її одягнуть у бронежилет й скажуть бігти 100-метрівку, то від такого бійця користі буде не багато.

Водночас ця сама людина може бути здатна зламати будь-яку систему, заглушити дрон, тоді набагато більше користі від неї буде у штабі батальйону або підрозділу, який займається радіоелектронною боротьбою.

Офіцер підкреслює, якщо кожен обійматиме посаду, на якій буде максимально ефективним, тоді наша армія зможе якісно та професійно виконувати бойові завдання. А отже, треба врахувати навички, вміння та побажання мобілізованого і лише потім надати йому кваліфіковану військову професію.

"Якщо ви хочете, щоб наша армія професійно, а головне якісно виконувала свої бойові завдання, ви повинні людині пояснити, підготувати його, запитати, де він себе бачить, все це скомпонувати й тільки потім надати йому кваліфіковану військову професію згідно його навичкам... Не потрібно людей залякувати або кидати їх без досвіду в окоп. Розмовляйте, тренуйте, готуйте і тоді у вас буде якісний особовий склад", — заявив Андрющенко.

Довідка

Український воїн родом з міста Маріуполь, на фронті з 2014 року у складі полку "Азов". Дмитро Андрющенко є одним із захисників Маріуполя, який був на Азовсталі та вийшов у полон. Він був звільнений з російського полону у вересні 2022 року.

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