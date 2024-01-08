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Что остановит бегство мужчин от мобилизации — азовец сделал заявление

8 января 2024 22:49
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Почему мужчины боятся мобилизации и как это остановить — азовец объяснил
Военнослужащий из полка Азов в окопе. Фото: t.me/azov_media
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

В последнее время в украинском обществе наблюдается определенное напряжение из-за возможных изменений в процесс мобилизации, а также постоянных слухов об усилении мобилизационных мер. Количество мужчин, желающих избежать военной службы, увеличивается. А причиной может быть неправильная или недостаточная коммуникация между обществом и военной властью.

Такое мнение высказал офицер управления 12 бригады "Азов" Нацгвардии Украины Дмитрий Андрющенко с позывным "Дипломат" в интервью ведущей ТСН Наталье Островской. Военный также объяснил, как можно исправить эту ситуацию.

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Почему мужчины боятся мобилизации и как это исправить – азовец объяснил
Азовец Дмитрий Андрющенко с позывным "Дипломатом". Скриншот с Youtube

Как отметил украинский офицер, с людьми необходимо постоянно разговаривать, объяснять, что их ждет после вручения боевой повестки. Ведь неизвестность пугает.

Как подчеркивает Андрющенко, мужчины должны понимать, что никто не бросит их голых, босых и неподготовленных на ноль. Поэтому эту информацию следует регулярно доносить на официальных сайтах, Telegram-каналах и т.д.

"Если вы хотите, чтобы люди от вас не бегали, объясняйте людям, что вы хотите донести до них. Делайте заявления, в том числе общественные, пишите об этом в своих Telegram-каналах, на официальных сайтах. Объясняйте, что это не значит, что вы схватите человека и сразу его голого, босого забросите в окоп", — сказал воин.

Также военный обратил внимание на важность индивидуального подхода. То есть, каждый мобилизованный должен найти и занять свою нишу в армии.

К примеру, если человек не фанат спорта, плохо бегает и подтягивается, а его оденут в бронежилет и скажут бежать 100-метровку, то от такого бойца толку будет немного.

В то же время этот человек может быть способен сломать любую систему, заглушить дрон, тогда гораздо больше пользы от него будет в штабе батальона или подразделения, которое занимается радиоэлектронной борьбой.

Офицер подчеркивает, если каждый будет занимать должность, на которой будет максимально эффективным, тогда наша армия сможет качественно и профессионально выполнять боевые задания. Следовательно, нужно учесть навыки, умения и пожелания мобилизованного и только потом предоставить ему квалифицированную военную профессию.

"Если вы хотите, чтобы наша армия профессионально, а главное качественно выполняла свои боевые задачи, вы должны человеку объяснить, подготовить его, спросить, где он себя видит, все это скомпоновать и только потом предоставить ему квалифицированную военную профессию по его навыкам... Не нужно людей запугивать или бросать их без опыта в окоп. Разговаривайте, тренируйте, готовьте и тогда у вас будет качественный личный состав", — заявил Андрющенко.

 

Справка

Украинский воин родом из Мариуполя, на фронте с 2014 года в составе полка "Азов". Дмитрий Андрющенко — один из защитников Мариуполя, который был на Азовстале и вышел в плен. Он был освобожден из российского плена в сентябре 2022 года.

Ранее мы писали, что генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун предложил жестко наказывать уклоняющихся за отказ от военной службы.

Напомним, мы сообщали, что украинский волонтер Сергей Притула объяснил, как устранить ключевую проблему мобилизации в Украине.

Также мы информировали, что генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко рассказал о ситуации с добровольцами в Украине.

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