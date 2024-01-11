Що робити з невідповідною формою — розповідь військового

Українська військова форма. Фото: "Волинські новини"

Під час отримання майна — форми та взуття — новоприбулому військовослужбовцю не варто погоджуватися отримувати обмундирування невідповідного розміру. Інакше до кінця служби він буде вдягнутий і взутий у незручну форму.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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Форма на кілька розмірів більша — що робити

За словами Козятинського, мобілізованому, який щойно потрапив до військової частини після навчального центру, не варто погоджуватися на отримання невідповідного майна.

"Якщо вам запропонують взяти форму чи взуття на кілька розмірів більші, ніж треба, аргументуючи це тим, що можна буде поміняти, як тільки з’явиться ваш розмір – ніколи на це не погоджуйтесь", — наголосив бойовий медик.

Він пояснив, що у такому випадку, скоріш за все, солдат до кінця служби буде ходити незрозуміло у чому.

Де проходитиме процес злагодження

Наступним кроком для новоприбулого військовослужбовця стане процес злагодження із новими колегами по підрозділу.

"Ви або проходитимете злагодження разом з побратимами десь на полігоні, або одразу відправитесь в зону бойових дій виконувати безпосередні обов’язки", — пояснив військовослужбовець ЗСУ.

Нагадаємо, що восени у Тернополі стався скандальний інцидент: військового не пустили до місцевого кафе через його військову форму.