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Что делать с несоответствующей формой – рассказ военного

11 января 2024 05:58
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Что делать с несоответствующей формой – рассказ военного
Украинская военная форма. Фото: "Волинські новини"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

При получении имущества — формы и обуви — новоприбывшему военнослужащему не стоит соглашаться получать обмундирование несоответствующего размера. Иначе к концу службы он будет одет и обут в неудобную форму.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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Форма на несколько размеров больше — что делать

По словам Козятинского, мобилизованному, только что попавшему в воинскую часть после учебного центра, не стоит соглашаться на получение несоответствующего имущества.

"Если вам предложат взять форму или обувь на несколько размеров больше, чем нужно, аргументируя это тем, что можно будет поменять, как только появится ваш размер — никогда на это не соглашайтесь", — подчеркнул боевой медик.

Он объяснил, что в таком случае, скорее всего, солдат до конца службы будет ходить непонятно в чем.

Где будет проходить процесс разрешения

Следующим шагом для вновь прибывшего военнослужащего станет процесс согласования с новыми коллегами по подразделению.

"Вы либо будете проходить согласование вместе с собратьями где-то на полигоне, либо сразу отправитесь в зону боевых действий выполнять непосредственные обязанности", — пояснил военнослужащий ВСУ.

Напомним, что осенью в Тернополе произошел скандальный инцидент: военного не пустили в местное кафе из-за его военной формы.

ВСУ
военные
мобилизация
война в Украине
форма

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